Martinoli buscó ayudar a Miguel Gurwitz, tras salida de Televisa

CDMX.- Miguel Gurwitz fue entrevistado en ‘La Octava Sports’, donde habló sobre lo que representaba la competencia contra Christian Martinoli y Luis García, cuando estaba en Televisa Deportes. También Gurwitz se enteró que Martinoli buscó hacerle un favor al ahora reportero de Telemundo.

Entrevistado por Carlos Ponce de León, Miguel Gurwitz habló sobre los 20 años que estuvo en Televisa Deportes, asegurando que la competencia con Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García era dura.

En la entrevista, Ponce de León reveló que Christian Martinoli buscó ayudar a Miguel Gurwitz, llevándolo a Récord, cuando el reportero salió de Televisa Deportes.

Christian Martinoli me habló maravillas de ti, me dijo ‘oye, si puedes, yo lo conozco, pongo las manos al fuego por él, si lo ayudas a él, me estás ayudando a mí’”, contó Ponce de León, asegurando que Martinoli defendió a Gurwitz con respecto a su salida de Televisa Deportes.