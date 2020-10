‘El Tona’ se fue de Azteca con 2 mil 950 dólares que gané en apuesta, cuenta Garay

CDMX.- En su cuenta de Twitter, Enrique Garay contó una anécdota, que le recordó Christian Martinoli, en la que una persona identificada como ‘El Tona’ se marchó de Azteca, llevándose 2 mil 950 dólares, que eran del conductor y que había ganado en una apuesta.

Para ‘El Anecdotario’, Enrique Garay recordó que, en los años 90’s, cuando estaba José Ramón Fernández estaba en la redacción de Deportes en TV Azteca, tenían un vicio: las apuestas deportivas, contando una anécdota que fue “verdaderamente real”.

Garay recordó que, en aquellos tiempos, las apuestas deportivas estaban prohibidas en Ciudad de México, por lo que en Azteca Deportes comenzaron a apostar, pero en un casino en Tlalnepantla, y en ésta participaban comentaristas como Alex Blanco (hoy en Fox Sports), Arturo Sepúlveda, Christian Martinoli, así como ‘El Tona’, entre otros.

Garay declaró que tenía el ticket con el que iba a cobrar el dinero, pero le pidió a ‘El Tona’ ir a cobrarlo, entendiendo que su compañero pudo no haberlo cobrado rápidamente, porque tenían que ir del Ajusco a Tlalnepantla, cuando ‘El Tona’ desapareció.

Dejó de ir a trabajar ‘El Tona’”, contó Garay, señalando que cuando preguntaba por su compañero, nadie le dio respuesta de su paradero. “¿Y mi lana? Me la aplicó. Nunca llegó mi lana y nunca me pagó. La historia es que jamás volvimos a saber del ‘Tona’”, declaró.

Enrique Garay contó que en un live de Instagram con Christian Martinoli fue su excompañero de Azteca Deportes el que le recordó la historia con ‘El Tona’.

Él me dijo que era más lana, no me acuerdo. Según yo, era ese billete. El asunto es que ‘El Tona’ dejó de trabajar en TV Azteca y nunca me pagó mi billete. 2 mil 950 dólares o más, como dice Christian. Me caería bien esta lana hoy”, declaró el conductor, mostrándose sorprendido de la actitud de ‘El Tona’ y aceptando que le dolió, porque perdió a su amigo, con quien reporteó el mundial de futbol de Francia 98’.