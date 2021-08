‘No me bajé, José Ramón me bajó’; Martinoli no fue a Sídney 2000, pero sí Rosique

CDMX.- Platicando para Farsantes con Gloria, Christian Martinoli señaló que sus primeros Juegos Olímpicos pudieron haber sido en Sídney 2000, pero José Ramón Fernández bajó al cronista, aunque el que sí acudió fue Antonio Rosique.

Recordando que en Atenas 2004 fue su primera experiencia en Juegos Olímpicos, Martinoli contó que Sídney 2000 pudieron haber sido sus primeros, pero ante la ‘Tragedia de Hershey’, en la que la Selección Mexicana de futbol no consiguió el pase a Juegos Olímpicos, tuvo que quedarse en el País.

José Ramón (Fernández) nos mandó llamar a Rosique y a mí, y de pronto nos dice (imita a ‘Joserra’): ‘Uno de los dos se va a tener que quedar porque empieza el futbol mexicano, no se va a detener’, yo la tenía bastante claro que me iba a quedar, pero Rosique estaba dubitativo”, contó Martinoli.

Christian Martinoli señaló que Antonio Rosique estaba preocupado porque pensaba que no iba a ir a Sídney 2000.

Rosique, no ma… vas a ir tú, yo me voy a quedar; no me bajé, me bajó José Ramón”, añadió Martinoli.