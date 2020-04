Martinoli revela dieta con la que ha bajado cinco kilos; ‘He metido gol dos veces’, dice ‘Doctor’

CDMX.- Es cuarentena y los comentaristas de Azteca Deportes, Christian Martinoli y Luis García hicieron varias revelaciones, desde la dieta con la que Martinoli ha bajado cinco kilos y los goles del ‘Doctor’.

Con Rodrigo Macías, Martinoli comentó que en cuarentena se ha dedicado a cocinar y aunque, aseguró que no es “Master Chef”, tiene que hacerlo, porque su esposa le cuestiona qué más va a hacer en la casa.

Estoy en mis dietas de Faquir, llevo 15 días y en este momento no he comido una migaja”, declaró Martinoli añadió que no ha comido nada de harina, nada de tortillas.

El comentarista detalló que, por las mañanas, desayuna un licuado de proteínas de carne, que sabe muy mal, aunque es sabor naranja, que es polvo con carne deshidratada, con suplementos alimenticios como Omega 3, hasta ácido de soya.

Martinoli comentó que en la comida puede consumir pollo, carne, pescado con ensalada.

En su dieta, posteriormente, Martinoli podrá comer almendras, pero ahora por las noches, consume otro licuado de proteína, sabor chocolate.

Sobre sus actividades en la cuarentena, el ‘Doctor’ Luis García comentó que ha logrado anotar ‘dos veces’.

He utilizado las láminas dos veces, dos faenas de alto nivel, nos ha ido muy bien. En 30 días, he metido gol dos veces. He tirado dos veces y he anotado dos veces”, confesó Luis García.