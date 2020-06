Martinoli, un revolucionario; señala Faitelson y recuerda el peor regaño de ‘Joserra’

CDMX.- En plática para ‘Ahora o Nunca’ de ESPN, el periodista David Faitelson aseguró que Christian Martinoli llegó para revolucionar la narración en el futbol mexicano y recordó el peor regaño de José Ramón Fernández.

Platicando con Mauricio Pedroza y Herculez Gomez, David Faitelson habló sobre el carácter fuerte que tiene ‘Joserra’, bromeando que su ‘maestro’ ha cambiado para mal, pero del cual ha aprendido desde que lo conoció.

Cuestionado por Gomez sobre el regaño más fuerte que ha recibido de ‘Joserra’, Faitelson señaló que han sido muchísimos, recordando que, cuando estaban en Azteca, José Ramón lo regañaba, ya que Fernando Schwartz, quien entonces trabajaba en Televisa, tenía diversas exclusivas.

Pero el mayor regaño, contó Faitelson, fue en 2005 en Leipzig, Alemania. Estando con Rosique en la previa del sorteo para el Mundial de 2006, recibiendo el encargo de ‘Joserra’ de llamarle a César Luis Menotti.

La verdad, yo se lo encargué a alguien más, no voy a decir nombres, pero resulta que, cuando llegó la transmisión del sorteo, pues Menotti no estaba ni enterado. Me llamó a Leipzig y me puso una…”, reveló.