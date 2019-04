Estoy en León, pero siempre seré hincha de Chivas; dice Macías

Guadalajara, Jalisco.- José Juan Macías hizo el gol de León en el partido ante Chivas y al final del duelo, señaló que siempre será hincha de Chivas.

Señalando que fue un partido especial para él, Macías señala que lo disfrutó y destacó que nació en Chivas, del que siempre será hincha.

Nací aquí, soy hincha de Chivas, más allá de que León me dio la oportunidad, les he tomado cariño, pero siempre voy a ser hincha de Chivas”, declaró.

Al minuto 55', Macías aprovechó un pase de Tesillo que no fue rechazado por Marín, controló el balón con el pecho y disparó al marco, anotando el gol de León. Macías decidió no celebrar su anotación ante su ex equipo y este gol fue su octavo en el torneo.

Así empató Macías el partido. ¡VAMOS LEÓN! pic.twitter.com/7kTu9bimtE — Club León (@clubleonfc) 28 de abril de 2019

Posteriormente, en un tweet, Macías aseguró que está orgulloso de León y seguirán adelante, resaltando que “Ser Fiera es un orgullo”.