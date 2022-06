¡Más fuerte que nunca! Octagón listo para el FestLeón 2022

Luego de más de ocho años de ausencia y buscando crecer más su historia como uno de los principales iconos de la lucha libre mexicana y mundial, Octagón regresó a León, Guanajuato y lo hace para presentarse como estelar al interior del Palenque de la Feria durante la próxima edición del Fest León en su quinta edición a realizarse este domingo 5 de junio.

El también protagonista de filmes como ‘La Revancha’, fue el invitado de honor por parte de Promotora Bobby Lee y se dijo contento de regresar a suelo cuerero en donde se comprometió a dar una función a la altura de lo que la afición al pancracio en la entidad lo amerita.

El poder estar en León para mi siempre será muy importante, el que me permite presentarme Bobby Lee es en automático pensar en que será un evento de mucha calidad y por ende yo tengo que ofrecer eso que tanto quiere y que tanto espera la gente de mi y lo vamos a mostrar con mucho gusto, tengan por seguro que será una gran lucha”.

Acompañado de Carlos Alvarado y Bobby Lee Jr, se dieron a conocer los últimos detalles para la realización de uno de los eventos luchisticos más importantes en el Centro y Bajío de la república mexicana, confirmando que las actividades darán inicio desde las 2:30 de la tarde con la firma de autógrafos y la lucha como tal en punto de las 5 de la tarde.

El festival de este domingo además de contar con Octagón, presenta un cartel muy bien rematado con grandes personajes de la talla de Mesías, Fishman Jr, el Hijo de Octagón, el Hijo del Santo, de quien Bobby Lee Jr adelantó la posibilidad de crear una ‘nueva rivalidad’

No me quiero adelantar, se lo que pesa este legado, se lo que fue mi papá y se lo que fue el Santo, pero yo lo único que puedo decir es que arriba del cuadrilátero hasta yo mismo me desconozco y todo puede pasar, ahí estaremos con el Hijo del Santo y todo puede pasar”.