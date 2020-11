Masseroni explota contra Chávez Jr

Buenos Aires, Argentina.- Un día después de que el boxeador argentino Nicolás Masseroni, diera a conocer que la pelea contra Julio César Chávez Jr se pospusiera para el 2021 debido a que no "No se pusieron de acuerdo", este lunes el púgil sudámericano publicó un sensible mensaje en donde acusa al mexicano de no haber cumplido con lo pactado y poder así realizar la pelea.

Masseroni echó mano de su cuenta de Instagram en la que detalló mediante un texto que Chávez Jr quedó mal para poder llevar a cabo la pelea, por lo que prácticamente dijo sentirse engañado.

Yo trate de cuidar tu imagen a pesar de que esta bastante lastimada, pero viendo que estás mintiendo y que me decís irresponsable, una acusación totalmente falsa, me obligas a defenderme. "

Masseroni y Chávez Jr debieron haberse visto las caras este fin de semana, pero el argentino se dijo sorprendido luego de nos recibir instrucciones precisas para poder trasladarse. En cuando a su preparación el sudámericano dijo que el peso no fue ningun impedimento para realiar la contienda e incluso se preguntó si Chávez Jr tiene miedo.

Diste muchas vueltas. Muchas. Quiero aclarar públicamente que siempre estuve cerca del peso que se pactó que era 83KG y eso jamás fue un problema. Incluso el que está fuera de categoría sos vos que vas a pelear con un pesado. Jajaja.

Así Masseroni decidió no guardarse nada en contra de un Julio César Chávez Jr que sigue dando de que hablar de manera negativa.

