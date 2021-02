Matías Almeyda tras no dirigir a Selección de Chile: ‘Me quedé con ganas, era hermoso desafío’

San José, California.- Tras su negativa de dirigir a la Selección de Chile, Matías Almeyda aseguró que habría sido un hermoso desafío y se quedó con ganas de dirigir al equipo de Sudamérica, explicando sus motivos.

En entrevista con Radio La Red, Matías Almeyda agradeció por haber sido contactado por los dirigentes de la Selección de Chile y haberle dado a conocer el proyecto.

Les agradezco y lo quiero hacer público. Yo tengo un contrato acá (San José Earthquakes), tengo contrato acá, dos años más, y lamentablemente me quedé con muchas ganas; hay una cláusula de rescisión y no quisiera ir a un lugar que me paguen la cláusula, porque no soy mago, soy entrenador”, declaró el técnico.