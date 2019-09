Matías Britos acepta su 'amor eterno' por León

León.- El torneo Clausura 2014 fue el último que vio a Matías Britos vestido con la playera esmeralda. Cinco años después, el propio delantero afirma que León sigue siendo un equipo espectacular.

“Me gusta mucho (el León actual), es de los equipos que mayor espectáculo da y siempre que puedo los miro”, dijo Matías previo al entrenamiento de su nuevo equipo, el Correcaminos del Ascenso MX.

Ese cariño del que habla hizo que Matías estuviera a punto de volver a las filas de la Fiera, sin embargo las negociaciones no dieron frutos.

“Hablé con Jesús (Martínez Murguía) en la etapa que estaba el Chavo (Gustavo Díaz) como técnico, que ya fue hace unos años, hubo posibilidades de venir y quedó en eso, pero el cariño va a estar siempre y el agradecimiento por el periodo que estuvimos acá y además por el interés que hubo en un momento se queda”, comentó el delantero uruguayo.

No me arrepiento de ninguna de las decisiones (de fichar por un equipo), cada una de ellas fue pensada, así que no me arrepiento de nada”.