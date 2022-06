Mauricio Martínez ganó plata en Universiada Nacional; pide ayuda para retomar carrera

León.- Mauricio Ulises Martínez Cervera obtuvo hace una semana medalla de plata en levantamiento de pesas en la Universiada Nacional del CONDDE 2022.

Mau, como le gusta que le digan, es originario del Barrio de San Miguel y comenzó a entrenar desde los 12 años de edad y a sus 23 años ha logrado posicionarse 14 veces dentro de los mejores lugares en olimpiadas nacionales.

Comencé en este deporte porque mi hermano Luis practicaba y me iba con él, comencé a los 12 años y a los 13 ya estaba compitiendo; lo que me gusta de este deporte es que no hay envidias entre compañeros, todos te motivan e impulsan" externó Mau, quien en un futuro quiere convertirse en entrenador.