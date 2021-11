"Temor, angustia... tuve suerte”: Entrenador narra cómo fue baleado en plena cancha

Después del hecho violento ocurrido en un partido entre Huracán Las Heras y el Ferro de General Pico, el entrenador Mauricio Romero habló después del balazo que sufrió en el hombro.

"Uno va a jugar un partido de futbol y te encontrás con un contexto que jamás pensás que vas a ver. Gracias a Dios no tuvimos una situación fatal, podía haber pasado una desgracia", contó el exjugador de Morelia en entrevista con el diario Olé.

Romero explicó cómo sucedieron las cosas en las que sufrió un disparo el domingo por la tarde.

"Escuchamos disparos, en principio fue confuso, uno imagina que era pirotecnia. Pero cuando vimos corridas en las tribunas del local, entendimos que era grave. Había barras entrando al campo de juego, el árbitro paró el partido... Más disparos, se escucharon muchas detonaciones, no nos dio tiempo a correr, sentimos el zumbido de las balas, en el banco nuestro había dos impactos de bala, fue aterrador".

Mauricio Romero también habló del momento en que lo alcanza la bala.

"Temor, angustia, tuve suerte... Cuando empiezan los disparos, siento un impacto en la zona de la axila, entré en pánico, me toqué, me di cuenta que no había pasado a mayores y nos metimos a los túneles. Asustado, angustiado por lo que pasó, pero lo puedo contar".