Desde Paraguay, Mauro Boselli mantiene su apoyo para el Club León, con el que ganó dos títulos de Liga MX y tres de goleo individual.

Boselli, hoy en Cerro Porteño, dio una entrevista al portal 90minutos y recordó el León de Gustavo Matosas, ese en el que él fue clave.

“Ese León daba gusto verlo jugar y era incisivo, vos sabías que te metía uno y después te metía cinco. Esa era la característica que le dio Gustavo Matosas al equipo. Pudo marcar una época de lo que tiene que ver con los equipos en el fútbol mexicano y estoy muy orgulloso de haber formado parte”.

El Matador Mauro Boselli dejó al León a finales de 2018, para jugar en Corinthians de Brasil, pero se mantiene atento al equipo de Nacho Ambriz y sabe que aunque este torneo le ha costado a la Fiera mostrar el nivel de otras campañas, si entra a liguilla es un rival que puede dar la sorpresa.

“Si León se mete en la Liguilla, seguramente va a ser uno de los que peleen por el título.Sin duda que sí, hace dos años viene siendo el mejor equipo de la Liga MX, los números de esta temporada no marcan eso, pero es cuestión que vuelvan a conectarse y a agarrar ese fútbol que tenían hace dos o tres meses atrás”.

‘El futbol del León habla por sí solo’

Incluso aceptó que al León no lo ponen entre los ‘Grandes’ del futbol mexicano, pero eso no importa al entrar a la cancha y ver a la afición.

“El fútbol de León habla por sí solo. En México tenés dos equipos grandes que son América y Chivas, después están otros que tienen protagonismo como Cruz Azul y Pumas, y los que en estos últimos años volvieron a surgir a base de títulos y logros como Monterrey y Tigres. Es algo normal que no tenga tanto reflectores el equipo, pero todo se refleja con lo que puedan hacer dentro de la cancha”.

Además, El Matador sabe que a muchos jugadores no se les da el valor que merecen en Argentina por jugar en México.

“El argentino piensa o cree que la liga de México es inferior a muchas otras ligas y que lo que se hace allí no tiene tanto valor como si lo hicieras en Argentina o en Brasil, eso hace que se desvalorice lo que uno puede hacer en la liga mexicana”, puntualizó El Matador

El sueño de retirarse en el Club León

En la entrevista, Boselli tocó nuevamente el tema del frustrado intento de ser el máximo goleador del Club León. El argentino marcó 130 goles y quedó a seis de Adalberto “Dumbo” López.

La marca, aunque cercana, no le obsesiona, pues prefiere quedarse con los grandes recuerdos de la afición del Club León.

“Es una marca estadística que no deja de ser importante, pero uno tiene que ser consciente que el cariño de la gente no va a cambiar con seis goles más, seis goles menos. Siempre traté de retribuir el cariño que me daban dentro del campo, pero esos goles van a quedar solo en lo estadístico, porque el afecto que me demuestran es impresionante.

El argentino acepta que en redes sociales es frecuente que la afición le pida volver:

“Muchos me decían que vuelva, para poder decir que vieron al goleador histórico del club a sus hijos, pero no depende de mí, no lo tengo en mi cabeza. Siempre fui profesional por el equipo en el que estoy y eso es lo que estoy haciendo, dando el máximo en Cerro Porteño”.

Por último, reveló el sueño de retirarse en León o Estudiantes de La Plata, los equipos de sus amores.

“Obviamente en los dos equipos donde mejor me he sentido fueron Estudiantes y León. Hoy en día, por una razón o por otra, es difícil que se dé, más que nada en Estudiantes. Por ahí me llama mañana el presidente de León (Jesús Martínez) y lo escucharé sin problemas. El ideal sería uno de esos dos equipos”.