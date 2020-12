Mauro Quiroga: 'Hubo interés del América, pero Tuzos es un desafío grande'

Buenos Aires.- De vacaciones en Argentina, donde aprovecha para compartir con familia, amigos e ir a pescar, Mauro Quiroga, el flamante refuerzo de Pachuca, hizo una pausa en su descanso para tocar varios temas: su infancia, su idolatría por Gabriel Batistuta, cómo surgió el festejo del “Comandante”, la chance de ir al América y la felicidad por la insistencia que mostraron los Tuzos por contratarlo.

¿Qué recordás de tu infancia?

Vivía con mis padres y un hermano que hoy tiene 21 años. Mi papá tenía una despensa y hacía transportes y mi vieja se encargaba de la casa y también de atender el almacén".

"Ellos me acompañaron mucho para que yo pueda ser futbolista. También lo hicieron mis abuelos paternos, dos ejemplos a seguir, que llevo tatuados en mi cuerpo".

¿Qué autocrítica hacés de tu paso por San Luis después de un excelente paso por Necaxa?

Está claro que el fútbol es un deporte colectivo. No hicimos un torneo bueno y no se cumplieron las expectativas. No quiero que suene a excusa, pero también tuvimos situaciones que no ayudaron: muchos casos de Covid que no nos permitieron tener la plantilla completa al punto que no pudimos repetir formaciones.

"Y en lo personal yo soy el primero en asumir que no aporté lo que quería. Hoy estoy tranquilo. La tomo como una experiencia que me servirá para crecer. En Necaxa tuve la suerte de ser campeón de goleo y eso me hace pensar que tan malo no soy".

Se habló de un interés del América. ¿Estuviste cerca?

Yo trato de ser cuidadoso con estos temas, pero por lo que me comenta mi gente (su representante Juan Carlos Verón) hubo interés y consultas. Ahora y, sobre todo, en el mercado de pases anterior, pero nunca nada se terminó haciendo formal.

Pachuca, imagino, sí habrá hecho fuerza para ficharte…

Siempre es importante el interés que te demuestran. Cuando me llamó Jesús (Martínez Patiño, dueño del Grupo) y me dijo: ‘cabrón te quiero hace tiempo en el equipo’, es algo que valoré y agradecí. Es importante que te llamen para hacerte saber que quieren que estés con ellos.

¿Qué sabés de la institución?

Es un club muy importante. Desde que estaba en Necaxa me quisieron, siempre me interesó, pero en ese momento no se dio. Es un desafío muy lindo.

¿Tu objetivo es ser campeón?

Claro, estuve cerca con Necaxa y ojalá se dé ahora. Además, todo mundo habla que el club tiene las mejores instalaciones de México y eso, como profesional, te ayuda para sacar un mayor rédito.

¿Cómo surgió el festejo al estilo “Comandante” que te valió tu apodo?

Lo arrastro desde Chile. Un relator estaba eufórico, yo convertí un gol y me nombró así. Se viralizó en redes y yo me prendí porque me gustó y comencé a festejar de esa manera.

Sos reconocido admirador de Gabriel Batistuta, ¿tuviste chances de conocerlo?

La verdad que no y sería algo muy lindo. Es mi máximo referente dentro del fútbol, también miraba mucho a (Martín) Palermo. Uno busca siempre referencias parecidas al estilo de juego propio.

¿El hecho que Tuzos tenga un estilo ofensivo te puede ayudar?

Creo que sí, porque el equipo intenta siempre jugar bien y eso se nota. Obvio que mucho dependerá de que se logre mantener la base para aspirar a mejorar lo hecho en el torneo.