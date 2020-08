Mbappé rinde tributo a Ribery en la final de la Champions

Portugal.- La gran final de la UEFA Champions League es un gran motivo para que muchos realicen algo especial, tal es el caso de la estrella del Paris Saint German, Kylian Mbappé quien aprovechó en estrenar calzado nuevo en honor a uno de los ídolos de su infancia en la persona del francés Frank Ribery.

Mbappé estrenó durante la final en Lisboa, unos Mercurial Superfly Mbappé color rosa que estan inspiradas en unos Mercurial Vapor Rosa de 2008 que popularizó su figura a seguir en la infancia, el gran goleador Ribery.

Cuando era un niño de unos 10 años, vi estas increíbles botas rosas que usaban algunos de mis jugadores favoritos en el mundo. Quería tanto esas botas que les rogué a mis padres que me las compraran. Y me dijeron que si trabajaba muy duro y me iba bien en la escuela durante el tiempo suficiente podría conseguir estas hermosas botas", reconoció Mbappé.