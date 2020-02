‘Me apuntaron a la cabeza’; por broma, Brian Fernández sufrió asalto con pistola

Buenos Aires, Argentina.- Brian Fernández sigue pasando problemas en su llegada a Club Atlético Colón y ahora el jugador denunció que fue asaltado a punta de pistola.

En entrevista con TyC Sports, Brian Fernández señaló que sufrió el asalto en el barrio El Pozo.

Me robaron un Rolex, después tiraron un ladrillo en la cabeza. Fui a buscar a una chica y cuando me quise ir, me agarraron”, declaró.