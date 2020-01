‘Me arrepiento de jugar en México’; acepta Walter Montoya, ex de Cruz Azul

Buenos Aires, Argentina.- Walter Montoya, actual jugador de Racing de Avellaneda, habló para Fox Sports Argentina, donde confesó que se arrepiente ‘poquito’ de haber jugado en México, donde militó con Cruz Azul.

Me arrepiento un poquito de mi paso por México, más que nada porque se me prometieron cosas que no se cumplieron, sobre todo para mi familia”, declaró Montoya.