‘Me ca… jugadores como Nahuel y Gignac, les gana la soberbia’, dice Higuera

Monterrey, Nuevo León.- Entrevistado en Futbol Live Show, el directivo de Club Atlético Morelia, José Luis Higuera contó que a Tigres le hace falta más humildad, señalando que jugadores como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac le “ca…” y son futbolistas a los que les gana la soberbia.

En plática con Adrián Marcelo, Omar Zerón, Jonasigo y Gerardo Suárez, José Luis Higuera fue cuestionado sobre si prefiere a Tigres o Rayados, a lo que el directivo señaló que Rayados, ya que Tigres se volvió soberbio.

Lo que representa Tigres y cómo se ha hecho, no me gusta. No me gusta así. Un equipo como proyecta Tigres, no me gusta, me ca… la altanería, me ca… los jugadores como Nahuel, como Gignac”, declaró Higuera.