‘Me caía muy bien porque no opinaba’, dijo AMLO sobre ‘Chicharito’ sin mencionarlo

CDMX.- En el mensaje de ‘La Mañanera’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que han utilizado a diversas personalidades con reconocimiento para decir mensajes en su contra, refiriéndose a ‘Chicharito’ Hernández como alguien que “le caía muy bien”, porque no había opinado, hasta ahora.

El presidente López Obrador aseguró que se provocan entrevistas a “un personaje del deporte”, para que opine mal de su Gobierno.

Nunca se había metido a hablar. Me caía muy bien, me sigue cayendo bien, porque no opinaba, mientras otros, incluso con cualidades deportivas, opinaban de lo político. Éste se había mantenido con mucha prudencia”, dijo.