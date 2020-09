"Me caías gordo, por tu forma de ser": JC Chávez a Maradona

Culiacán, Sinaloa.- Muchos pueden imaginarse que entre figuras del deporte la relación es de diez, sin embargo la realidad es que algunos antes de conocerse, simplemente tenían otra percepción hasta que algún día cambian de opinión como en el caso de Julio César Chávez que aceptó no le caía del todo bien Diego Armando Maradona.

En una entrevista para radio, el ex púgil mexicano recordó cuando conoció al Diego en Culiacán, ya que ante sólo sabía de él mediante la televisión o el internet y aunque no le caía bien, aceptó que con el paso del tiempo y de tratarlo más personalmente pudo cambiar la forma de verlo.

Yo no lo conocía personalmente, con Diego me pasó algo muy curioso, el me había invitado por teléfono a su programa "La Noche del 10", pero yo la verdad no acepte y se lo dije personalmente, le dije... Sabes que Diego, antes me caías muy mal, me caías gordo, por tu forma de ser pero ahora que te conozco personalmente te pido disculpas porque eres un gran hombre", dijo.