‘Me cansé de levantar la mano’, explica ‘El Zar’ porqué salió de Azteca y llegó a TUDN

CDMX.- Entrevistado por Javier Alarcón, ‘El Zar’ Carlos Aguilar contó los motivos por los que salió de Azteca Deportes y llegó a TUDN.

‘El Zar’ señaló que siempre estará agradecido con Azteca Deportes y le tiene un amor enorme a la televisora, porque nunca le quedaron a deber, siempre hubo apoyo durante los 29 años que estuvo ahí, pero contó que hubo una coyuntura y su ciclo en Azteca estaba por terminar.

‘El Zar’ lamentó que se perdió los mundiales de futbol de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

En Azteca Deportes, cuenta ‘El Zar’, le negaron la oportunidad de narrar futbol y le pidieron seguir en Box Azteca, pero él quería crecer más como comunicador, aunque sigue agradecido por todo lo que logró.

Durante ese tiempo de duda, TUDN le hizo la oferta a ‘El Zar’, debido a que la televisora buscaba nuevas caras.

Me dicen: ‘Queremos voces nuevas, hay un cambio’. Creo que si no hubiera estado esa coyuntura, yo no hubiera aparecido en Televisa, me hubiera quedado en Box Azteca sin ningún problema”, dijo.