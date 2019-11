‘Me da gusto que Ambriz dirija, dice Javier Aguirre y habla sobre juicio

CDMX.- En entrevista con ESPN, Javier Aguirre habló sobre su llegada a Leganés y declaró que le da gusto que varios de sus amigos, entre ellos, Ignacio Ambriz, estén dirigiendo.

Me da gusto que ‘Flaco’ (Tena) agarró papa caliente en Chivas, me da gusto ver a Memo Vázquez (con Necaxa) a ‘Nacho’ Ambriz (con León), me da gusto que mis amigos estén dirigiendo”, declaró.

Cuando Javier Aguirre dirigió a Osasuna y a Atlético de Madrid, Ignacio Ambriz fue su auxiliar técnico.

Cuestionado por Mauricio Ymay sobre si volverá al futbol mexicano, Javier Aguirre respondió que no, por el momento, pero en un futuro.

De entrada, no. Es muy difícil, me han invitado muchísimos amigos directivos , ex jugadores o dueños de equipos y cada año me llaman, pero yo me fui hace 17 años, pero sí sé (lo que pasa en México)”, declaró ‘El Vasco’, aceptando que no sería buen técnico en el futbol mexicano.