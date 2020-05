‘Me dan risa comparaciones’, dice Alondra sobre Palafox y revela porque dejó Chivas por América

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con Fernando Schwartz, Alondra González aseguró que le da risa las comparaciones con la jugadora de Chivas Femenil, Norma Palafox y reveló porqué dejó Chivas para jugar en América Femenil.

Cuestionada por Schwartz sobre si ella y Norma Palafox son las jugadoras más mediáticas de la Liga Mx femenil, Alondra señaló que siempre las han comparado.

Siempre es la comparativa de Alondra está siguiendo los pasos de Norma Palafox, la verdad me da risa, porque cada quien va a su paso, cada quien va a su carrera, no me comparo con nadie. Mis respetos para Norma, es una gran persona, una gran jugadora”, declaró.