“Me di cuenta que puedo pelear una medalla olímpica”: Gerardo Ulloa

León.- A poco menos de un mes del primer lugar obtenido en el Mundial de ciclismo de montaña en Nove Mesto en la República Checa, Gerardo Ulloa dio sus impresiones luego de tan importante logro en su carrera y aceptó que dicho triunfo le permitió ganar en confianza para mentalizarse en cosas importantes durante los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Mediante rueda de prensa realizada a manera virtual, Ulloa, detalló como fue que se dio aquel primer lugar en Short Track: “Contento de este resultado que obtuve en la Republica Checa, fue el resultado de varios años de un trabajo que veníamos haciendo, era una prueba que tenía mucha ilusión de ganar, específicamente ese Short Track, había visto como se corría esa carrera e iba muy enfocado a lo que quería y se dio así que quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron para hacerlo posible”.

El triunfo en la República Checa, lo hace soñar:

Estamos enfocados a Tokio 2021, en esas competencias me di cuenta de que puedo estar ahí al tú por tú con los mejores del mundo, es parte de aprendizaje este año, de entender que tengo que trabajar y reforzar algunas cosas, este triunfo me da una ilusión más de poder traer una medalla olímpica para mi país”.

En cuanto a las posibilidades reales de lograr una medalla en JO, dijo:

Claro que se puede, todos tenemos dos piernas, dos brazos, de verdad lo que viví en la República Checa me hace pensar que estoy ahí en el nivel de los mejores, yo creo que puedo hacerlo y trabajaré muy duro para eso”, agregó.

Tras tan importante logro en suelo checo y sumados algunos otros en su carrera, Ulloa fue recientemente elegido como Premio Estatal del Deporte, por lo que señaló: “Me enteré por una publicación que hizo Isaac Piña (Titular Code Guanajuato), el saber que fui acreedor al premio estatal me dejo muy contento, yo sé que hay varios deportistas que contendieron y que son muy importantes en sus disciplinas, así que me siento orgulloso de poder quedarme con este premio, contento de poder representar a mi Estado dignamente”.

Será justamente en territorio guanajuatense donde comience a desarrollar su planeación para Tokio: “Regresare a León para ver que me comenta el doctor (Tras el duro golpe sufrido e su gira europea) yo no creo q signifique nada de operación, sólo fue el golpe y espero su visto bueno para próximas competencias y bueno para empezar a trabajar rumbo a Tokio”.

Adaptación a competencias post cuarentena

El encierro al que todos se vieron obligados a realizar debido a la pandemia de covid, dejó con las ansias de regresar lo antes posible a las competencias a Ulloa, por lo que comentó como es que ha sido el retorno a las mismas: “Aun como ciclistas estábamos un poco desesperados de estar solo entrenando y de no tener competencias próximas, también se disfruta lo que uno hace ya vimos que si es posible dedicarse a lo que uno quiere”.

Y detalló: “Si fue muy diferentes competir en estos eventos, tantas pruebas de covid son bastante incómodas, correr sin público es diferente, en la República Checa la verdad es uno de los eventos que más van a verlo, creo q

ue cuatro mil o cinco mil personas gritando ahí y ahora correr sin gente pues es un poco diferente, pero son cosas a las que uno se tiene que adaptar”.

No pretende desconcentrarse por tema Fodepar

Luego de que se anunciara la extinción del Fondo de Apoyo para el Deporte en México, Ulloa aceptó: “No estoy tan involucrado a ese tema, trato de concentrarme lo más que puedo en el deporte, esta clase de cosas si me pones a pensar en eso si me distrae bastante, a final de cuentas uno da todo por su país con un gran sacrificio que hacemos, doy lo mejor de mí en cada competencia y evento, si me pongo a pensar en eso me volvería loco yo creo”.

Finalmente Ulloa señaló que se encuentra a la espera de la confirmación oficial del calendario de competencias por parte de la UCI para el 2021 y así poder llegar mejor preparado a Tokio: “Ver cómo se forma el calendario el siguiente año, ver las Copas del Mundo que habrá, este año hicimos las carreras de Estados Unidos todavía, aún quedan algunas competencias, ver cómo vamos planteando el año, el entrenador me dirá como iremos trabajando”, concluyó.

IP