'Dijeron que no tenía nada, jugué Panamericanos lesionada’, revela Charlyn

CDMX.- Charlyn Corral se expresó por no estar en la lista de Selección Mexicana para el preolímpico de Concacaf, señalando que en Juegos Panamericanos, jugó lesionada, cuando los médicos en el Tri le comentaron que no tenía nada.

En entrevista para Fox Sports Radio, Charlyn Corral expresó que esperaba no ser convocada por una situación que vivió en Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La verdad es que nunca pensé que me descartaran de esta convocatoria, siendo un torneo importante. En el preolímpico de hace cuatro años, sucedió lo mismo”, declaró Corral.

Cuestionada por Marion Reimers sobre “la situación” que vivió en los Juegos Panamericanos, Charlyn Corral señaló que los jugó con una lesión.

Comienzo a sentir una sobrecarga muscular, normal, porque venía de vacaciones, lo comunicó a cuerpo médico, me dijeron que no tenía nada”, declaró.

Charlyn Corral se sometió a estudios, pero expresó que le molestaron las formas, porque, ella se considera una jugadora que no finge lesiones y alguien que sabe sobre lo que su cuerpo necesita. Tras los estudios, el cuerpo médico de Selección Mexicana le expresó que no “tenía nada”, pero ella sentía una molestia.

Les decía que ‘siento la molestia al correr, al golpear’, algo tengo porque lo estoy sintiendo. Me hacían sentir como que finjo lesiones, que me estoy quejando otra vez y eso es lo que me duele”, declaró.