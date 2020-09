‘Me dolió que dudaran de mi amor a FC Barcelona’, dice Messi

Barcelona, España.- En entrevista para Goal, Lionel Messi fue cuestionado sobre si se sintió solo por la decisión que tomó, y el futbolista señaló que estuvo acompañado, aunque aceptó que le dolió que dudaran de su amor a FC Barcelona, de su barcelonismo.

Messi contó que se sintió fortalecido por las personas que le apoyaron, pero le dolieron algunas críticas.

Me sentí dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente, del periodismo, sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo y sacando cosas que no me parece que me merezca. He escuchado de todo”, declaró.