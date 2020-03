‘Me duele todo, ya estoy viejo’, confiesa Chávez; ‘A mi hijo le quedan dos años en box’, dice

En entrevista con Carlos ‘El Zar' Aguilar para TUDN, Julio César Chávez habló sobre su vida, aceptando que llegó a una edad en la que se siente viejo, porque le duele todo y también aceptó que a su hijo Julio César Chávez Jr le quedan dos años como boxeador profesional.

Cuestionado por ‘El Zar’, Chávez señaló que actualmente se siente decepcionado consigo mismo, ya que le duele todo.

Ando malo de mi tobillo, de mi costilla, me duele la mano, me duele la cabeza, me duele el pie. Traigo a mi doctor de cabecera, porque ya estoy viejo, tengo que reconocerlo. Hace algunos meses me sentía joven”, declaró.