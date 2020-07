‘¡Me estás chin… y chin…!’, exhiben a Miguel Herrera reclamando a reportero

CDMX.- Tras el partido de semifinal entre Chivas y América en la Copa GNP por México, el técnico Miguel Herrera realizó una conferencia, pero previo a ello, reclamó fuertemente a un reportero, señalando que lo estaba “chin… y chin…”.

En un video subido a redes sociales, se observa a Miguel Herrera, previo a la conferencia para TUDN, reclamando a reportero y hablándole con palabras malsonantes.

Me estás chin… y chin… y chin… Si estoy aquí para la foto, después me estás chin… en el vestidor. ¿Qué le voy a decir a él? Si el que me está chin… eres tú, cab…”, reclamó Miguel Herrera.