‘Me falta un título para ser el técnico más ganador en América’, responde Herrera al #FueraPiojo

CDMX.- En la entrevista con Cancha, Miguel Herrera fue cuestionado por el #FueraPiojo, y el técnico de América comentó que algunas personas no tienen objetividad, resaltando sus logros con el equipo azulcrema y asegurando que solo le falta un título para ser el más ganador en la historia

Miguel Herrera señaló que en América hay mucha presión, porque si pierde el equipo, las demás aficiones están contentas, pero si gana el club, solo un porcentaje de aficionados está contenta. El técnico comentó que siempre pide a la afición exigirle más, porque no hay relajación y llegó el tema del #FueraPiojo.

Herrera comentó que algunas personas lo usan como cábala, pero hay otras personas que no son objetivas.

Al final de cuenta, ve los resultados. No puedes ser el técnico con más partidos ganados en la historia este club, no puedes estar entre los mejores técnicos de este club por los campeonatos que tienes, me falta uno para ser el mejor, estoy empatado con dos técnicos: Jorge Vieira y Zurdo López”, declaró.