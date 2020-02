‘Me gusta que equipo sabe sobreponerse’, destaca Ambriz del triunfo de León

Morelia, Michoacán.- El sufrimiento aderezó el planteamiento de La Fiera en el duelo de este sábado en el Estadio Morelos, donde el cuadro de Ignacio Ambriz obtuvo un triunfo más y mostró una faceta distinta que poco a poco domina más.

Este arranque no me sorprende, me quedo con el trabajo que hacen los muchachos de cambiar por momentos el rol del partido (...) el equipo tiene que aprender a sufrir sin la pelota”, señaló el estratega esmeralda al término del duelo.