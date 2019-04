'Me gustaría a América en la final', dice Ambriz

Ciudad de México.- Cuestionado por Dionisio Estrada en ESPN sobre qué rival le gustaría a León, si llegara a la final del Clausura 2019, Ignacio Ambriz no dudó y respondió que América.

De una baraja de opciones que le dio Dionisio Estrada, conformada por Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América, Ambriz contestó que prefiere a las Águilas en una final.

Yo creo que por lo que significa, a América, me gustaría. No soy hablador ni mucho menos, hay que jugar la liguilla para aparecer, pero si me preguntas, ¿por qué no? Jugar una final contra América”, declaró Ambriz.