'Me gustaría que ya no peleara', dice Chávez Jr a su hermano Omar

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, peleó ante Oziel Santoyo y su hermano Julio César Chávez Jr le hizo una crítica en su cuenta de Instagram, pidiéndole que dejara de pelear, para que se prepare mejor.

La verdad, a mí me gustaría que ya no peleara, que se preparara, que entrenara y que primero, como lo he hecho en un tiempo, reacomodar, disciplinarse en su vida, como persona”, declaró.

Chávez Jr también le dijo a su hermano que aprenda a disciplinarse y sepa escuchar, para poder retomar la carrera como boxeador.

Julio César Chávez Jr aseguró que cuando una persona no está bien, mentalmente, piensa que con ganar dinero, lo hace un campeón.

El también boxeador también declaró que su hermano no se mostró al 100% en la pelea y se nota cuando alguien sube al ring por dinero.

No se lo he dicho a mi hermano, pero cuando uno pelea por dinero, porque obviamente el boxeo es un negocio, no es lo mismo que para intentar ser el mejor”, declaró.

Chávez Jr añadió que cuando un boxeador no está en forma, se nota claramente.

A mi hermano lo quiero muchísimo, nunca le había dicho esto, pero no es de criticar, pero no tiene un rumbo definido, no sabe lo que quiere hacer”, declaró.

Asegura que no lo criticó

En una publicación hecha en Twitter, Chávez Jr aseguró que no criticó a su hermano, señalando que Omar no está haciendo las cosas “ni al 50% bien”.

No siempre tenemos la razón. Con el tiempo he aprendido a escuchar y tener humildad. Humildad, nada que ver con lo material. Es hacer lo que digan, escuchar siempre es bueno. Determinación es todo”, escribió.

En la pelea realizada en Cancún, Oziel Santoyo superó a Omar Chávez por decisión unánime. Para Omar Chávez fue su tercera derrota en cinco peleas.