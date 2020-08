'Me han criticado muchísimo, los mexicanos son negativos', dice 'Chofis' López

Guadalajara, Jalisco.- Ante las constantes críticas que ha recibido en los últimos días, el futbolista de Chivas, Javier ‘Chofis’ López señaló que han sido muchos los señalamientos y que los mexicanos siempre ven lo negativo.

En entrevista para TUDN, ‘Chofis’ López señaló que algunos de sus críticos solo se basan por lo que ven en redes sociales.

Los mexicanos son muy negativos; en lugar de apoyar al mexicano, en este caso, en vez de que apoyen al jugador, siempre están viendo qué mal está haciendo. Todos me han criticado”, declaró.

‘Chofis’ señaló que en el partido ante León solo entró siete minutos, pero fue objetivo de críticas, asegurando que se habló más de él, que del partido.

Nada más a mí me dicen y no le dicen a otros compañeros, pero bueno esa es una parte. Ojalá, así como me piden a mí que le eche ganas, lo hicieran con los demás compañeros”, declaró.