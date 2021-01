‘Me han dicho que PSG hará un equipazo conmigo y con Messi’, habría dicho Ramos a Florentino

Madrid, España.- Tras el partido ante Elche en La Liga, Sergio Ramos habría tenido una conversación con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, diciéndole que escucharía ofertas de otros equipos para la próxima temporada y le habría asegurando al dirigente que alguien de PSG le dijo que tendrán un equipazo, ya que también buscarían a Lionel Messi.

En ‘El Chiringuito’, el titular del programa Josep Pedrerol reveló que, tras el duelo ante Elche se dio la plática entre Sergio Ramos y Florentino Pérez.

Le dice Sergio Ramos a Florentino Pérez: ‘La propuesta que me has hecho, no la voy a aceptar y a partir de hoy voy a escuchar ofertas’”, contó Pedrerol.