‘Me hizo llorar, ¡qué integridad!’, Will Smith reconoce a Méntrida por dejar tercer lugar a Teagle

Los Ángeles, California.- En el triatlón de Santander, Diego Méntrida y James Teagle luchaban por el tercer lugar, pero Teagle se equivocó y en lugar de tomar el podio, el deportista español permitió que el británico llegara primero, algo que fue reconocido por el actor Will Smith, quien aseguró haber llorado y reconoció a Méntrida por su integridad.

En su cuenta de Instagram, Will Smith hizo un recuento de lo sucedido en el Triatlón, cuando hizo el reconocimiento a Diego Méntrida.

Lo sé, es domingo, lloré, me hizo llorar; me gustó la integridad, la integridad en su totalidad. Eres mi amigo, Diego. Te aprecio”, declaró Will Smith.