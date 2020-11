‘Me llamó el abogado’, Kun Agüero trollea a gamer Ibai y causa risa de Neymar

Madrid, España.- El gamer Ibai realizó una partida de Among Us, junto con los jugadores Sergio ‘Kun’ Agüero y Neymar, pero el futbolista argentino aprovechó para ‘trollearlo’.

Platicando con Ibai, ‘Kun’ Agüero aseguró que le ‘llamó el abogado’, comenzando con la broma y con la risa de Neymar.

Me llamó el abogado”, dijo ‘Kun’. “No jo…, ¿te llamó el abogado? ¿Qué dices?”, preguntó Ibai. “El que tengo acá colgado”, respondió Agüero, causando la risa de Neymar.

El gamer Ibai aseguró a ‘Kun’ Agüero que, en los últimos tiempos, solo ha estado burlándose de él, ya que sí pensó que le había llamado un abogado.

¡Caíste!”, le dijo ‘Kun’. “Yo me había imaginado un señor de traje, yendo a un juzgado, tío. Me he puesto nervioso”, respondió Ibai.