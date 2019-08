'Me malinterpretaron', explica Herrera por qué Liga Mx 'no la ve nadie'

San Luis Potosí.- De cara al partido entre Atlético de San Luis y Atlético de Madrid en la gira colchonera en San Luis Potosí, Héctor Herrera reconoció que pese a ser 'crucificado' por muchos aficionados sabe que es difícil seguir el futbol mexicano en Europa.

Yo hace unos días hablé de la liga mexicana y todos me están matando por eso, yo creo que la gente mal interpreta mis palabras, no quiere decir que porque no vea la liga mexicana no la conozca, nadie la ve porque los partidos son en la madrugada, ni yo como mexicano la veo", comentó.