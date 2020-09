‘Me parece malo tres clásicos seguidos’, dice Herrera, pero quiere los nueve puntos

CDMX.- Los siguientes partidos de América serán ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, por lo que el técnico Miguel Herrera asegura que fue malo que la Liga Mx programara los tres clásicos de manera seguida, aunque aseguró que van por los tres triunfos.

En entrevista con Rubén Rodríguez, Miguel Herrera señaló que es “bastante malo” que América tenga los tres clásicos seguidos.

Me parece algo bastante malo, un calendario tan mal organizado para nuestro club, ya está y lo vamos a enfrentar. No me parece algo lógico, América es el único equipo que juega tres clásicos”, declaró Herrera.