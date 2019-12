'Me pegó por atrás', 'Joserra' revela agresión de comentarista de Televisa

CDMX.- En plática, para el programa ‘Toque’ de ESPN, José Ramón Fernández reveló que hace 33 años, sufrió una agresión por un periodista de Televisa, durante el Mundial de futbol de México 86’.

Cuestionado por Juan Pablo Fernández, sobre si en el Mundial de México 86’, se lió a golpes con Juan Dosal en la concentración de Marruecos, ‘Joserra’ respondió que hubo una agresión.

En Monterrey. Bueno, él me pegó y yo cuando me paré, ya no lo pude alcanzar. Se echó a correr. Me pegó por atrás el desgraciado”, reveló.