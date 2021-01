‘Me pidió un dinero, perjudicó mi carrera’, acusa Hugo Fernández de corrupción a Enrique Bonilla

CDMX.- Mediante su cuenta de Facebook, Hugo Fernández, ex técnico de Puebla y Tigres, acusó de corrupción al expresidente ejecutivo de Liga Mx, Enrique Bonilla, señalando que el exdirigente le pidió dinero para que pudiera volver a dirigir.

Hugo Fernández señaló que tiene 10 años sin dirigir y en su momento, Veracruz lo buscó, pero se encontró con un obstáculo: Enrique Bonilla.

El señor Enrique Bonilla me pidió un dinero para que yo pudiera hacerlo. No se lo quise dar, porque no me gusta esa clase de gente, y a partir de allí no me permitía dirigir”, denunció.