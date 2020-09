‘Me preocupé y pensé en la mujer’; Viñas, involucrado en accidente automovilístico

CDMX.- Por la tarde de este viernes, el uruguayo Federico Viñas, jugador de las Águilas del América, estuvo involucrado en un accidente automovilístico, tras el entrenamiento que tuvo el equipo.

Mediante Twitter, un usuario identificado como Roa Bntt detalló que Federico Viñas chocó el auto, donde viajaba su madre, pero señaló que el futbolista se portó de manera prepotente, plasmando que Viñas decía que la mujer estaba inventando una lesión.

Roa Bntt explicó que pidieron una ambulancia, para trasladar a su mamá al hospital, pero la aseguradora se la negó, ya que el paramédico mencionó que la mujer estaba fingiendo la lesión.

Nos acercamos a Federico y no nos quiso apoyar, presionando al seguro, argumentando lo mismo y que él ya no tenía nada que ver. Por eso el enojo y descontento, si aceptó su culpa, pero no quería hacerse responsable”, detalló el usuario.