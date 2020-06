‘Me puso una tunda y me fracturó una costilla’, 'Travieso' revela que se peleó con Benítez

CDMX.- En ‘Línea de 4’, el técnico Daniel Guzmán confesó que, cuando era técnico de Santos, se llegó a pelear con Christian ‘Chucho’ Benítez y que el jugador (QEPD) le llegó a fracturar una costilla.

Cuestionado por el comentarista Jesús Bracamontes, Daniel Guzmán contó que, en un entrenamiento, ‘Chucho’ Benítez se negó a entrenar, aunque pensó que el ecuatoriano estaba bromeando, pero iba en serio.

El técnico señaló que propuso llevar guantes de box, los jugadores formaran un ring y en dos rounds, solucionaban sus problemas.

Daniel Guzmán aseguró que esa noche fue a entrenar a un gimnasio y a la mañana siguiente, Rafael Figueroa le comentó que Benítez estaba esperándolo y ya estaba el ring.

Guzmán aseguró que alcanzó a darle a Benítez dos golpes del ‘Canelo’, pero el ecuatoriano ganó el enfrentamiento.

Mi negrito, que en paz descanse, me puso una tunda, me fracturó una costilla. La verdad, todo muy sano, no lo quería golpear, porque me iban a correr del club”, reveló.