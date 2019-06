'Me queda un mes, me lo dijo un pitoniso, amigo de Zague', dice Martinoli y pide Oscar

Ciudad de México.- Rodeado de , Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Rodrigo Vargas y Antonio Rosique, Christian Martinoli aseguró que le queda un mes, porque se lo dijo 'un pitoniso', amigo de Zague.

Me queda un mes”, dijo Martinoli, causando la sorpresa de sus compañeros de Azteca Deportes.

Fui con un pitoniso, amigo de Zaguito y tú sabes que los pitonisos de Zague, saben mucho. ¡Y me dijo que me queda un mes!”, dijo, enojado.

Impresionante”, respondió Zague y Martinoli le pidió que no se burlara.

Rosique le dice que conocen gente que les puede ayudar, pero Martinoli, enojado, preguntó qué pueden hacer.

Tras la discusión, uno de los bartenders señaló que debido a la situación de Martinoli, solo se puede hacer una cosa y Luis García recomendó una fiesta de solteros.

No hablo de una fiesta, pero cuando te queda un mes, lo importante es vencer el miedo, ¡hacer lo que nunca has hecho y experimentar lo que nunca has experimentado, y mostrar realmente de qué estás hecho!”, comentó el barman.