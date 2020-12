‘Me querían renovar con 70% menos de mi sueldo, no me valoraron’, dice Paul Aguilar de América

CDMX.- En entrevista para Fox Sports, el defensa Paul Aguilar contó que aún “no le cae el veinte” de su salida en América, señalando que la directiva de las Águilas buscó renovarle el contrato con 70% menos de lo que ganaba.

En la entrevista, Paul Aguilar aceptó que ya veía venir su salida en América, porque hubo situaciones que le dieron a entender que no iba a seguir con las Águilas, equipo al que llegó en 2011, pero esperó al final del torneo.

Aguilar también añadió que la directiva de América buscó renovar su contrato, solamente por tres semanas más, debido a la Liga de Campeones de la Concacaf, pensando en una posible final.

La situación del contrato, en poder alargar con un contrato de un poco de más tiempo se dio mucho tiempo antes, de quererme renovar con el 70% u 80% menos de mi sueldo; no es algo que fuera negociable, llegaron y me lo plantearon. Fue muy tajante, situación que me molestó y me hizo enojar”, declaró.