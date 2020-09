“Me siento fuerte y regresaré de mi lesión”: Samantha Salas

León.- La actual número 3 del ranking internacional de racquetbol, la leonesa Samantha Salas, se encuentra por afrontar un reto más en su carrera, luego de ser intervenida quirúrgicamente al detectarse una lesión en su hombro izquierdo.

Salas se encontraba motivada al comenzar un 2020 con más de 60 títulos en dobles junto con con Paola Longoria pero la pandemia por coronavirus impactó de lleno en los planes que tenía para el tour profesional por lo que su último torneo en el año lo disputó el pasado mes de marzo llegando a las finales en Boston.

Al respecto y en entrevista para Superdeportivo, Salas externó:

Ha sido un 2020 fuera de todo lo que esperaba, pero bueno la situación de la pandemia nos pegó a todos y bueno pese a empezar mi año bien con buenos resultados, también quede en selección mexicana con ello se suponía que iba a ir al panamericano de racquetbol el cual se pospuso, era en semana santa”.

Samantha Salas

Cuando había logrado regresar a los entrenamientos en cancha, mismos que realizó al interior del Macro Centro León 1, fue cuando la lesión apareció: “Yo seguí ejercitándome, entrenando en casa, unas dos horas y media diarias, buscando mantener mi físico en las mejores condiciones, todavía hace unas tres semanas estaba entrenando racquetbol y me surge mi lesión que francamente no me la esperaba”.

La lesión le apareció en el hueso supraespinoso, por lo que relató: “Yo ya traía un problema en mis hombros, en el acromion es un hueso que estaba lastimando mis tendones, tuve una cirugía ya en 2017 de mi hombro derecho por que este hueso cortó tres de mis tendones y un día aquí entrenando mientras hacía lagartijas siento inflamación y no bajó por lo que decido hablar con Conade y luego de muchos estudios resulta que me paso lo mismo, pero en mi hombro izquierdo”

Ante este nuevo reto Samantha desea recuperarse lo ante posible:

Tengo 33 años, me siento en la mejor etapa de mi carrera, con mucha más experiencia, con agilidad, con mejor técnica, tengo muchas ganas de regresar, tendré un proceso de recuperación de tres meses, siempre he sido muy fuerte, hoy me siento así y prefiero estar bien de mi hombro a seguir jugando o compitiendo así, ya lo hice en el pasado y ahora prefiero atenderme”, culminó.

Salas y Longoria en Boston

Apenas este viernes por la mañana se confirmó el regreso a las actividades del Tour Profesional, mismo en el que esperaba competir, sin embargo confía en seguir al pie de la letra su proceso de recuperación para regresar en un cien por ciento a las canchas y conservar su actual puesto número tres dentro del top mundial.

IP