'Me siento mal', Gerardo Martino verá desde tribuna partido de México

Phoenix, Arizona.- El técnico Gerardo Martino tendrá que ver el partido de la Selección Mexicana desde la tribuna del Estadio de la Universidad de Phoenix, debido a que no podrá estar en el banquillo para la semifinal de Copa Oro ante Haití.

Debido a que recibió tarjeta amarilla en el partido ante Costa Rica, ésta se acumuló con la que recibió en el partido ante Martinica, en el que ganaron 3-2.

Sobre esto, Martino aseguró que esto no deberá afectar el rendimiento de los jugadores.

Me siento mal de no poder estar mañana en el banquillo, pero eso no debe afectar el rendimiento de los jugadores en la cancha”, dijo en conferencia de prensa.