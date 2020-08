‘Me valió todo, le perdí respeto al boxeo’, revela Chávez cuál pelea marcó declive

CDMX.- En entrevista con Christian Martinoli y Luis García, el ‘campeón mexicano’ Julio César Chávez confesó cuál pelea fue la que causó que hubiera una baja en su rendimiento, aceptando que llegó “a valerle todo” y le perdió el respeto al boxeo.

Cuestionado por Christian Martinoli sobre si llegó a no estar preparado para las peleas, Julio César Chávez contó que después de la victoria ante Héctor Camacho, sintió que ya lo había hecho todo.

Sobre todo al final de mi carrera. Cuando yo peleé con ‘Macho’ Camacho, que se hizo una locura, fue una locura, algo mediático muy grande, después de esa pelea, me valió ma… todo, sentí que lo había logrado todo”, declaró.

Chávez añadió que, después de esa pelea, comenzó con su “vida delictiva” con adicciones al alcohol y drogas.

Empecé a perder el respeto al boxeo, a mí mismo, no empecé a entrenar igual. Gané peleas, porque era un peleador natural, un peleador bueno”, declaró.

En 1994, Chávez enfrentó a Frankie Randall y esa pelea significó su primera derrota como boxeador, pero el ‘Campeón’ señaló que no iba a disputar el duelo, y solo aceptó por dinero. Chávez detalló que defendió su título en diciembre de 1993 en el estadio Cuauhtémoc y la pelea ante Randall fue en enero de 1994.

Tenía mi adicción muy avanzada, yo ya no me preparaba igual, ya no entrenaba igual; sabía que tarde que temprano iba a llegar la derrota”, declaró y añadió que lo convencieron con millones de dólares.