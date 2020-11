‘Me vetaron en América por aplicar reglamento’, dice García Orozco y le responden Herrera y Brizio

CDMX.- En entrevista con W Deportes, el ex árbitro Roberto García Orozco señaló que él fue vetado, tras pitarle a América y aplicar el reglamento en los partidos que le tocó como árbitro central. Ante sus comentarios, Miguel Herrera y Arturo Brizio Carter le respondieron.

En la plática para ‘Los Campamentos” Roberto García Orozco señaló que sí hay vetos en el futbol mexicano, señalando que a él le tocó.

Me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento y por tratar de hacer bien las cosas, pero al final depende de cada árbitro. Prácticamente, cada que me tocaba arbitrarle, expulsaba a Miguel”, dijo García Orozco.