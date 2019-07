"Me voy agradecido con León": Sambueza

León.- Luego de que este martes por la noche se confirmó la salida de Rubens Sambueza del León a los 'Tuzos' del Pachuca, fue el mismo jugador argentino, naturalizado mexicano quien habló sobre esta situación.

Sobre todas las cosas, 'Sambu' destacó el agradecimiento que le tiene a la gente de León:

Agradecer mucho a la gente de León, tanto a la gente que trabaja acá en el equipo, tanto como a los aficionados, porque desde que llegué siempre me han tratado muy bien, siempre con mucho respeto con mucho cariño y agradecer el apoyo que tenía desde que llegué acá, los minutos que jugué o que me tocó jugar los partidos, siempre traté de hacerlo de la mejor manera, es una oportunidad que se me da de poder tener algunos minuto más, de poder competir en Pachuca y después ir a competir y a jugar , obviamente eso depende de mí y del esfuerzo que haga. "

En cuanto a las oportunidades que tuvo con León, dijo:

Son cosas que las estuvimos hablando con el profe, con el presidente de poder tener más minutos, uno respeta el equipo , la base del equipo, creo que León tiene uno de los mejores planteles del futbol mexicano, creo que lo ha demostrado, uno respeta eso pero yo también quiero jugar, quiero tener más minutos de juego, siento todavía que puedo aportar y se tomó la decisión está , por eso vuelvo a repetir que todas las cosas que se hablan y se hablaron del vestidor, que tenía problemas en el vestidor, que había cosas raras, es totalmente mentira, con los compañeros tengo una muy buena relación y les deseo muchísimo éxito a ellos y al cuerpo técnico", indicó.

Sabía que era difícil tener un lugar en un equipo con tantos extranjeros:

Hubieron pláticas, las cosas se hablan de frente como se debe, sabemos que en el equipo hay muchísimos extranjeros que lamentablemente nos toca jugar un solo torneo, lamentablemente lo digo porque el tema de la Copa que no nos toca jugar y hay que esperar hasta enero para jugar la Concachampions, hay jugadores de mucha jerarquía en el club que lo vienen haciendo muy bien , pero yo en lo personal, yo solo quiero tener más minutos de juego, no estoy diciendo que voy a ir a Pachuca a ser titular, la titularidad se gana día a día, quiero competir y tener las chances de jugar, siempre se habló con el profe Nacho y y con el presidente con mucho respeto y como se debe hacer", dijo.

En cuanto a su llegada a Pachuca, señaló:

Voy con mucha ilusión de aportar lo que yo sé de ayudar al equipo, muchas ganas de trascender, llego a una gran institución, a una gran familia como lo es acá cuando llegué, espero que nos vaya muy bien aportar en lo futbolístico, me tocó ver el partido de ayer de Copa, un buen resultado, un empate de visitante y el sábado contra Morelia a meterle todas las ganas si nos toca estar".

Todo se cerró el martes por la noche dijo:

Se venían hablando estas cosas, por eso por ahí el tema del profe de no citarme, por ahí ya se estaban hablando algunas posibilidades y anoche ya se cerró todo.".

En León no lo trataron mal, dejo en claro:

Voy un año a préstamo a Pachuca, después tengo que volver el otro año que me queda acá en León, pero el futbol es así, a mí me tocó calificar a Concachampions con Toluca y no la pude jugar, el futbol es así, uno también busca jugar, sentirse bien, y voy a Pachuca a buscar eso, no confundir que acá me trataron mal , no al contrario, acá han sido muy respetuosos conmigo pero a veces en lo futbolístico uno también piensa otras cosas. "

Espera ver a sus ahora ex compañeros en liguilla:

Buena como siempre, deseando éxito a ellos, y ellos a mí, seguramente nos encontraremos si Dios quiere en liguilla, así que ahí los volveré a saludar"

Desea conocer lo antes posible a sus nuevos compañeros:

No porque anoche jugaron ellos y recién ahora viajo para allá y en la tarde los entrenamientos así que conocer a los compañeros lo antes posible , al cuerpo técnico y tengo muchas ganas mucha ilusión de jugar, estas dos fechas se hicieron eternas para mí.

Sambueza defendiendo los colores esmeraldas.

Destacó el nivel competitivo al interior del club esmeralda:

Acá nadie es indispensable, todos somos importantes, se habló con mucho respeto con el profe Nacho con el presidente y la idea es buscar algo positivo para todos, yo quiero jugar, no aguanto estar afuera y por eso esta charla con el presidente y con nacho salió la posibilidad de ir a Pachuca y contento porque voy a llegar a competir como todos y tratar de buscar un once titular "

Aceptó que lo que más le costó fue el recuperarse de la lesión:

Es una realidad, es algo que todos sabemos que después la lesión me costó mucho, porque primero cuando llegué al club no hice pretemporada porque venía de unas vacaciones que habíamos llegado después de la final, vine para acá la siguiente temporada, arranque muy bien las primeras tres fechas, luego vino la lesión y fueron muchas fechas parado, hasta agarrar ritmo, los tiempos se acortaron, empecé a jugar con Morelia, ya en el torneo y , se dio así ese partido y me tocó entrar, se apuraron todos los tiempos y terminé jugando, lamentablemente no conseguimos el campeonato que todos deseábamos, la pretemporada había jugado una posición que no desconozco de cinco porque en el América lo jugué, lo jugué contra el Real Madrid, jugué solo, imagínate la experiencia esa y lo que uno va aprendiendo , en todo esto del futbol, es una posición que me gusta, que la se jugar, pero también se que hay jugadores importantes en esa posición, el tema de los extranjeros también cuenta, el tema del campeonato, que es un solo campeonato para nosotros y uno quiere continuidad, quiere jugar y quiere sentirse bien en lo futbolístico."

Luego de su paso con León, 'Sambu' lo tiene muy claro, se queda con el cariño de la afición esmeralda:

Con la gente, con el cariño de toda la gente que me han tratado muy bien, el cariño de mi parte hacia ellos es muy importante en la calle y en el club me han tratando de maravilla y eso uno lo aprecia mucho, después con el gran grupo que se formó, y que consiguió cosas importantes, quedando en la historia del futbol mexicano, con los partidos ganados, no se pudo el campeonato pero creo que se hicieron buenas cosas y después con toda la gente que trabajan acá dentro del club que son grandes personas y me han tratado muy bien así que creo que con eso me voy y me voy un año a tratar de que las cosas en Pachuca me salgan muy bien, llego a una institución de mucho prestigio y quiero hacer bien las cosas"

El posible regreso a León no está en sus manos, explicó:

Depende mucho de cómo ande, de lo del papá Jesús y el hijo , si me voy un año a préstamo, pero me quedan dos años de contrato , un año me quedaría o seis meses más, pero depende lo que decidan ellos, si me quedo allá o vuelvo."

Fue político al hablar de su posible retorno, por el momento sólo quiere enfocarse con los 'Tuzos':