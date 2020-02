‘Me voy feliz por haberlos conocido’, por lesión ‘Parejita’ López sale de Exatlón

CDMX.- Después de casi seis meses en Exatlón Mx, José Luis ‘Parejita’ López abandonó la competencia, debido a una lesión. En su despedida, aseguró que se sintió feliz por haber conocido a sus compañeros en el equipo rojo.

‘Parejita’ López sufrió dolores en la zona de la vértebra lumbar, por lo que fue llevado al hospital y por recomendación médica, tuvo que dejar la tercera temporada de Exatlón.

‘Parejita’ estuvo en el equipo rojo en la presente temporada del programa de competición de Azteca, y era considerado como uno de los favoritos a ganar.

Mi sueño era venir al Exatlón, de mostrar a mí mismo que, a pesar de la edad, no hay impedimentos. El único impedimento era mi mente, mi corazón no. Me voy feliz por haberlos conocido, me voy contento porque conocí hermanos, una gran familia”, declaró a sus compañeros.